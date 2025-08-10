Европа призвала вести переговоры с Россией на условии завершения боев на Украине

Страны Европы сделали совместное заявление в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Они поддержали усилия господина Трампа в урегулировании конфликта на Украине, а также призвали Вашингтон вести переговоры с Москвой только на условии прекращения огня.

Авторами заявления указаны председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президенты Франции Эмманюэль Макрон и Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Сообщение опубликовано на сайте МИД Великобритании.

«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий. Путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины. Мы по-прежнему привержены принципу недопустимости изменения международных границ силой. Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров»,— говорится в заявлении.

Европейские лидеры также сообщили о готовности поддержать работу по урегулированию российско-украинского конфликта дипломатическим путем, а также «путем оказания нашей существенной военной и финансовой поддержки Украине, в том числе через работу коалиции желающих, а также путем поддержки и введения ограничительных мер против России».