Сразу четыре аэропорта приостановили работу

Росавиация сообщила, что аэропорты Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса приостановили прием и отправку самолетов.Ведомство уточнило, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Утром 9 августа работу приостанавливали восемь аэропортов, в том числе в Саратове, Казани, Владикавказе. В течение дня ограничения на прием и отправку самолетов также ограничивали аэропорты Сочи и московский Домодедово.

По данным Минобороны, с 22:41 мск 8 августа до 20:00 9 августа силы ПВО уничтожили над территорией России 250 беспилотников.