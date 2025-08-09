Трамп выдвинул Тэмми Брюс на должность постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул главу пресс-службы Госдепа на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.

«Я рад объявить, что выдвигаю Тэмми Брюс, выдающуюся патриотку, известную на телевидении личность и автора бестселлеров, в качестве следующего заместителя постоянного представителя Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций в ранге посла»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В ноябре 2024 года господин Трамп предложил назначить на пост постпреда США при ООН члена Палаты представителей Элиз Стефаник. В марте он отозвал ее кандидатуру. 1 мая президент США заявил, что должность займет Майк Уолтц, который за день до этого был уволен с поста советника по нацбезопасности.