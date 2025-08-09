Денис Паслер поздравил уральских строителей с профессиональным праздником
Глава Свердловской области Денис Паслер поблагодарил строителей за вклад в развитие региона и поздравил с профессиональным праздником.
«Уральские строители — самые лучшие! Самые сильные, профессиональные, ответственные и надежные. Приезжая в города и общаясь с жителями, я слышу, с каким уважением они относятся к строителям. Потому что там, куда приходят строители, — будь то объекты благоустройства, дворы, скверы, набережные, школы, садики, больницы, дороги — все преображается»,— сказал Денис Паслер.
Господин Паслер подчеркнул, что строители всегда справлялись с вызовами, начиная с послевоенного времени и до сегодняшних задач по созданию жилья и инфраструктуры.
Праздник прошел 9 августа в Историческом сквере и на проспекте Ленина. Гости увидели экспозицию строительной техники, поучаствовали в мастер-классах, конкурсах и играх. Хедлайнером праздника стал певец Дима Билан.