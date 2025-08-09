Денис Паслер поздравил уральских строителей с профессиональным праздником

Глава Свердловской области Денис Паслер поблагодарил строителей за вклад в развитие региона и поздравил с профессиональным праздником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Уральские строители — самые лучшие! Самые сильные, профессиональные, ответственные и надежные. Приезжая в города и общаясь с жителями, я слышу, с каким уважением они относятся к строителям. Потому что там, куда приходят строители, — будь то объекты благоустройства, дворы, скверы, набережные, школы, садики, больницы, дороги — все преображается»,— сказал Денис Паслер.

Господин Паслер подчеркнул, что строители всегда справлялись с вызовами, начиная с послевоенного времени и до сегодняшних задач по созданию жилья и инфраструктуры.

Праздник прошел 9 августа в Историческом сквере и на проспекте Ленина. Гости увидели экспозицию строительной техники, поучаствовали в мастер-классах, конкурсах и играх. Хедлайнером праздника стал певец Дима Билан.