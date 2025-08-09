Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX приводнился у побережья Калифорнии. На борту находился космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Фото: Keegan Barber / NASA / AP
Теперь участники миссии будут адаптироваться к земным условиям. Экипаж пройдет расширенный медосмотр у врачей разных профилей. Затем начнется реабилитация, которая включает ЛФК, массаж, плавание и гимнастику в бассейне. После первичной реабилитации в США Кирилл Песков вернется в Россию для продолжения восстановления.
Экипаж работал на МКС с марта 2025 года.