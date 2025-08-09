«Рубин» проиграл ЦСКА со счетом 1:5 в матче РПЛ

«Рубин» потерпел поражение от ЦСКА со счетом 1:5 в матче четвертого тура РПЛ на «ВЭБ Арене» в Москве. Единственный гол казанцев забил Мирлинд Даку на 40-й минуте.

У ЦСКА дубль оформил Кирилл Глебов, также отличились Данил Круговой, Игорь Дивеев и Тамерлан Мусаев.

После поражения «Рубин» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице. ЦСКА поднялся на третью строчку с восемью очками.

Армейцы прервали четырехматчевую серию ничьих с казанцами в РПЛ и победили «Рубин» впервые с марта 2022 года — тогда казанцы проиграли со счетом 6:1.

Анар Зейналов