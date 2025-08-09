Курс доллара. Прогноз на 11–15 августа

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В начале следующей недели диапазон колебаний национальной валюты расширится до 75–85 руб./$ Рубль сохраняет стабильность и консолидируется в диапазоне 79–80 руб./$, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении результатов ожидаемой встречи лидеров России и США. Мы не исключаем, что уже в начале следующей недели диапазон колебаний национальной валюты расширится до 75–85 руб./$ в зависимости от новостей в геополитике: в случае если рынок получит позитивный сантимент, рубль может начать укрепление, и наоборот, если переговоры не состоятся или их результаты будут негативными для России, можно ожидать ослабления российской национальной валюты.

Илья Федоров,

главный экономист На наш взгляд, период крепкого рубля подходит к концу После локальной волны укрепления рубль снова начал отступать, и под конец недели доллар вернулся к 80 руб. Индекс гособлигаций RGBI поднялся выше 120 пунктов впервые за полтора года. Рубль может реагировать на геополитические новости и притоки в ОФЗ, однако это не определяющие факторы курсообразования. На наш взгляд, период крепкого рубля подходит к концу. Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, а импорт будет постепенно восстанавливаться. В этой связи ожидаем возвращения курса рубля в диапазон 90–95 руб./$ к концу года. А на будущей неделе продолжаем ориентироваться на область 79–81 руб./$.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Не исключаем попыток курса опуститься ниже из-за новостного фактора Рубль на этой неделе тяготел к консолидации, сдержанно реагируя на улучшение новостного фона по геополитике и неплохие недельные данные по потребительской инфляции (–0,13% за неделю, годовой рост индекса потребительских цен затормозился до 8,8% г/г), которые дают основания ожидать от ЦБ дальнейшего понижения ключевой ставки на сентябрьском заседании. Мы сохраняем целевой диапазон по юаню на уровне 11–11,5 руб./юань. Не исключаем попыток курса опуститься ниже из-за новостного фактора, но пока не видим достаточных оснований для длительного закрепления юаня на более низких уровнях, учитывая низкую цену на нефть и сезонность, способствующую постепенному оживлению спроса импортеров.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Фокус направлен на возможную встречу президентов РФ и США Курс доллара к рублю вернулся в коридор, в котором он провел основную часть летних месяцев. Геополитическая повестка выглядит обнадеживающе для российской валюты, позволяя компенсировать риски начала недели. Уменьшение чистых продаж валюты со стороны ЦБ в очередном месячном периоде выглядит нейтрально для рубля. Фокус направлен на возможную встречу президентов РФ и США, которая предопределит судьбу вторичных ограничений по отношению к внешним покупателям российской нефти. Однако даже при неблагоприятном исходе рубль вряд ли ослабнет к доллару выше 81 руб./$.