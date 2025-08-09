В Казани задержали женщину, подозреваемую в ножевом ранении сожителя

В Казани сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в ножевом ранении сожителя. 50-летний мужчина госпитализирован с резаной раной груди. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Победы. Во время ссоры женщина схватила со стола нож и ударила сожителя в область грудной клетки, после чего скрылась на улице.

Патрульные обнаружили и задержали подозреваемую за углом того же дома. Женщина 1976 года рождения сразу призналась в содеянном. Следственно-оперативная группа полиции изъяла с места преступления нож.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемую передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Анар Зейналов