Под Волгоградом в ДТП погиб подросток, прокуратура контролирует уголовное дело

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП в Суровикинском районе с 15-летним погибшим (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 13:40 сегодня, 9 августа, на 134-м км автодороги «Волгоград — Каменск — Шахтинский». Там 40-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 Pro не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил двигавшуюся в попутном направлении машину «Лада Веста», а затем совершил лобовое столкновение с грузовиком DAF.

В результате ДТП погиб пассажир «Лады». Речь идет о 15-летнем подростке. Кроме того, в лечебное учреждение увезли водителя этого автомобиля. На место происшествия выезжал прокурор Суровикинского района Станислав Деревянченко.

Павел Фролов