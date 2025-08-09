В Тюмени провели реконструкцию «Ложной переправы» 1944 года

В парке Заречный в Тюмени прошла реконструкция операции Карельского фронта 1944 года, известной как «Ложная переправа». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало сотни участников, воссоздавших события того времени, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Участники воссоздали атмосферу сражений, тщательно подбирая костюмы и прорабатывая сценарий. В мероприятии участвовали добровольцы из различных общественных объединений, а для усиления эффекта использовались воздушные суда.

Особое значение реконструкции придает связь с Тюменью: в Свирско-Петрозаводской наступательной операции участвовали 368-я и 65-я стрелковые дивизии, сформированные в этом городе. «Таким образом, жители Тюмени смогли не только увидеть реконструкцию сражения, но и почувствовать личную причастность к героическому прошлому нашей страны»,— прокомментировал господин Афанасьев.