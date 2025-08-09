Мотоциклы завели продажи

Продажи новых мотоциклов за семь месяцев выросли на 16%. Всего в России было куплено свыше 36 тыс. новых байков, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Китайские марки заняли в общем объеме продаж 72%. Самым продаваемым брендом мотоциклов в июле остался Regulmoto, следом идут марки Racer, Motoland и Voge. До 2022 года лидером продаж на российском рынке был немецкий бренд BMW.

Директор направления «Авилон Мото» Станислав Карбачинский объяснил, за счет чего продолжается рост: «Во-первых, за счет доступности. В этом году больше техники привезли и по параллельному импорту, и увеличелись официальные поставки китайских брендов. Техника стала даже чуть-чуть более доступной по ценам за счет курса. Программа рассрочки также дает больше финансовых возможностей нашему покупателю.

Европейские марки и были в принципе премиум и люкс, сейчас — больше люкс, потому что это высокая цена, дорогая логистика, и везутся только топовые модели в максимальных комплектациях. С технологиями, которые на сегодняшний день появились у китайского мотопрома, активная живая конкуренция с точки зрения мощности и систем, которые стоят на мотоциклах. Поэтому европейские и американские везут самые дорогие, то, чего нет у китайцев».

При сравнимом с европейцами качестве Китай предоставляет гораздо более дешевую технику. За 700-800 тыс. руб. можно купить новый мотоцикл из КНР с шестилетней гарантией и сервисом официального дилера, говорят эксперты. Столько же стоят подержанные 12-15-летние мотоциклы из Европы и Японии. При этом бюджетные мотоциклы продаются даже на маркетплейсах. Цены на модели объемом двигателя 125 куб. см стартуют от 100 тыс. руб. Спрос на масс-маркет растет за счет тех, кто покупает свой первый байк, говорит руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов: «Рынок мотоциклов сейчас на самом деле растет недостаточно интенсивно. Он отыгрывает тренд взрывного роста количества мотоциклистов. То есть не владельцев мотоциклов, а тех людей, которые тысячами в крупных городах ежемесячно получают права. Каждый новый мотоциклист приходит в магазин для того, чтобы приобрести свою первую технику.

Китай предлагает достаточно широкий ассортимент недорогих и вполне надежных, качественных мотоциклов. Количество торговых марок уже давно пересекло черту в два десятка штук. На выставке "Мотовесна", которая проходит ежегодно и является отраслевой, у "китайцев" уже самые пафосные стенды — такие, которых никогда не видели европейцы или американцы в России. Мотоциклы стали модными и доступными. Отучиться в мотошколе стало признаком хорошего тона. Поэтому рост должен был быть еще больше — не на 16%, а на 40-50%».

В 2024 году россияне купили 43 тыс. новых мотоциклов — это рекордный показатель, на 60% превысивший значения 2023-го. Рост продаж двухколесной техники продолжится и в этом мотосезоне, прогнозируют участники рынка.

