В Ялте тушат природный пожар на площади 2 гектара

На территории Ялтинского горно-лесного заповедника в Крыму начался пожар. Огонь охватил площадь в 2 га. По состоянию на 17:24 мск возгорание удалось локализовать, сообщила пресс-служба МЧС России.

В тушении участвуют 170 сотрудников МЧС и 48 единиц техники, в том числе два вертолета спасательной службы. Авиация уже сбросила на очаг возгорания 60 тонн воды. Сведений о пострадавших не приводится.

Как уточнили в «Заповедном Крыме», который управляет заповедником, пожар вспыхнул в труднодоступной зоне над поселком Васильевка. Предварительной причиной ЧП назван антропогенный фактор.