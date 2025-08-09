В Екатеринбурге запретили продажу алкоголя на несколько дней

В Екатеринбурге временно запретили продажу алкоголя из-за празднования Дня города. Соответствующее постановление за подписью мэра Алексея Орлова опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Запрет действует с 9 по 23 августа в разных частях города. 9 и 16 августа с 08:00 до 23:00 нельзя будет купить алкоголь в районе улиц Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулка Красного и улицы Челюскинцев. 10 августа с 08:00 до 15:00 запрет распространяется на улицы Бориса Ельцина, Челюскинцев и набережную Рабочей молодежи.

С 13 по 16 августа с 08:00 до 19:00 продажа алкоголя запрещена на улице Кирова, от Викулова до Заводской. 15 августа с 16:00 до 22:00 запрет действует в районе улиц Малышева, 8 Марта, проспекта Ленина и Пушкина. 16 и 17 августа с 08:00 до 23:00 запрет распространяется на улицы Светлореченская, Объездная дорога, Металлургов, Викулова, Репина, переулок Базовый, улицу Яламова до Машинной, а также на улицы Восточная, Большакова, Луначарского, Ткачей, Фурманова и Белинского.

23 августа с 10:00 до 23:00 запрет на продажу алкоголя будет действовать на территории Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, на улице Ткачей, в переулке Базовом (от Яламова до Машинной), а также в границах улиц Восточной, Большакова, Луначарского и Ткачей.