Топы возвращаются в детство

Мультфильмы, капризы и пионерские лагеря — в России набирают популярность услуги и товары, которые помогают ненадолго вернуться в детство. Особым спросом они пользуются у топ-менеджеров. Как рассказали “Ъ FM” психологи, за последние три года число клиентов с явно выраженной возрастной регрессией заметно выросло. Они обращаются к детской модели поведения, чтобы снизить стресс и успокоиться. На этом фоне увеличиваются и предложения детских услуг для взрослых. Причем востребованы они у представителей самых разных профессий, в том числе у руководители высшего звена. Как бизнес подхватил тренд на ностальгию по детству? И о каких услугах и товарах идет речь? Выясняла Анна Кулецкая.

«Я не хочу ничего решать, хочу свернуться калачиком и забыть о своих проблемах», — с таким запросом клиенты все чаще обращаются к профильным специалистам. Погружаются в детство и топ-менеджеры крупных компаний. Ответственность на работе слишком высока, а права на ошибку нет. В такой ситуации у некоторых больших начальников появляется острое желание погрузиться в безмятежные и веселые развлечения из детства, вспоминает случаи из практики эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер Антонина Лебединская: «Топ-менеджеры и владельцы бизнеса часто нуждаются в этой легкости. Им не хватает какой-то игры, когда можно позволить себе легко относится к своим задачам. Что я вижу на тренингах? Есть разные игры, где каждый человек может сам выбрать себе роль, которую он будет исполнять в команде. Часто я наблюдаю, как руководители ведут себя довольно инфантильно, и пока команда работает, они могут делать дракона 3D-ручкой, разгадывать какую-нибудь головоломку».

Коллекционные фигурки или приставки денди — только вершина айсберга. Обзаводятся взрослые и другими детскими хобби, рассказывает кандидат психологических наук, бизнес-психолог Алена Никольская: «Если раньше работа могла занимать целые сутки, то в последнее время топ-менеджеры стараются дистанцироваться от нее хотя бы на один день в неделю. Невероятно модными стали марафоны, велоспорт. Многие берут уроки вокала, живописи, выращивают цыеты. Уже взрослые люди уезжают в так называемый пионерский лагерь. Это дает им возможность опять почувствовать себя беззаботным, погрузится в детство, когда у тебя нет гигантской ответственности, когда ты можешь делать все что угодно, и тебе за это почти ничего не будет».

Стоимость такого приключения в лагере может доходить до 3 млн руб. за десять дней на человека. В путешествие входят полет на вертолетах, рыбалка и услуги личного повара. В одном из подмосковных лагерей для взрослых “Ъ FM” рассказали, что можно отдохнуть три дня примерно за 20 тыс. руб. В стоимость включены услуги чутких и внимательных вожатых: «Следующая смена у нас будет в возрасте 38+. Она пройдет в тематике "Смешариков" — интересная программа с акцентом на детство. То есть ко всем мы будем обращаться, как к малышам. К нам приезжали топ-менеджеры, которые занимают очень высокие должности, но на смене человек превращается в маленького ребенка, который бежит за игровой валютой. Огромная разница между тем, как человек ведет себя во взрослой жизни и на работе. И IT-специалистов очень много, и инженеров, и учителей. Они полностью втягиваются в процесс, в игровой формат».

Тренд на инфантильность заметен во всем мире. Например, на прошлой неделе South China Morning Post сообщала, что в Китае взрослые для личного пользования начали массово скупать соски пустышки. Продажи в онлайн-магазинах достигают 2 тыс. штук в месяц. Потребители отмечают: это помогает уснуть и даже бросить курить. На рынке, в том числе и в России, есть студии добаюкивания. Посещение одной из них в Санкт-Петербурге обойдется в 9 тыс. руб. В Москве — чуть дороже, около 13 тыс. руб.

Практика, как отмечают организаторы, позволяют клиенту избавиться от ощущения, что их недохвалили и недолюбили — в общем, вернуться в ранее детство. А в TikTok вирусятся видео, где пользователи намеренно говорят высоким писклявым голосом. Участники форума Reddit заключают: иногда я чувствую себя младше, своего возраста, взрослый мир пугает, а регрессия — это маленький островок безопасности.

