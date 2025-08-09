Радиоактивные вещества из британской военной базы попали в залив у Шотландии

Радиоактивные материалы попали в морской залив Лох-Лонг у Глазго на западе Шотландии. Утечка произошла на военной базе Великобритании, на которой хранятся ядерные бомбы. Причиной стал износ труб, сообщает The Guardian со ссылкой на документы шотландского Агентства по охране окружающей среды.

В залив попал тритий — радиоактивный изотоп водорода. На момент утечки проектный срок службы почти половины труб уже истек. Водопроводная сеть на объекте состоит из 1,5 тыс. труб. Их неоднократно прорывало.

Склад вооружений на объекте — один из самых защищенных и секретных в Великобритании. Здесь хранится запас ядерных боеголовок Королевского флота для четырех подводных лодок Trident, базирующихся неподалеку.

Это не первый случай утечки веществ на военной базе. В частности, попадание трития в Лох-Лонг уже фиксировалось в 2019 году.