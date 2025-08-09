Уголовное дело возбуждено после гибели человека в шахте в Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после гибели проходчика на шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, мужчина погиб при падении на него горной породы на глубине около 500 м.

В момент обрушения конструкции в шахте находились трое проходчиков. Двоим другим удалось выбраться из шахты самостоятельно. Медицинская помощь им не потребовалась. Прокуратура Ростовской области также организовала проверку по факту ЧП и держит ход расследования под контролем.

Шахта «Шерловская-Наклонная» эксплуатируется с 2007 года и имеет проектную мощность 650 тыс. т угля в год. Сейчас предприятие добывает около 1 млн т рядового угля ежегодно.