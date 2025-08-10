Пикник на Елагином

На Елагином острове в Санкт-Петербурге 9 августа прошел музыкальный фестиваль «Пикник Афиши». Малые сцены заняли рэп, хип-хоп, RnB, хаус и электропоп: ATL, Markul, Mnogoznaal. На основной сцене выступили Петр Налич, «Сироткин», Cream Soda. Хедлайнером мероприятия стала петербургская группа «Танцы Минус». На этот раз пресса не получила доступ на площадку для фотографов, чтобы снять выступающих. Тем не менее люди пришли не только за музыкой: весь день они стояли в очередях в ожидании подарков от партнеров фестиваля, участвовали в мастер-классах и подвижных играх. Как петербуржцы провели второй в городе «Пикник Афиши» — в галерее «Ъ-СПб».

