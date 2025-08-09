Большинство ижевчан уверены — на первом свидании должен платить мужчина

56% женщин и 52% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане или кафе должен оплачивать мужчина, следует из опроса SuperJob. Респонденты уверены, что девушке будет приятен такой жест. 2% мужчин отмечают, что должна платить девушка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С мнением, что расходы должен закрывать тот, кто пригласил соглашается 13% женщин и 10% мужчин. Отмечается, что данное убеждение соответствует правилам этикета. Каждый двенадцатый опрошенный относится положительно к разделению счета поровну среди представителей обоих полов.

Оплату по договоренности поддерживает 4% мужчин и 7% женщин. Представители сильного пола чаще разделяют мнение, что каждый должен платить за себя. Среди женщин согласных с этим нет. Опрос проводился с 21 июля до 1 августа.