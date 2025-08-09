«Амкар» взял в аренду полузащитника

23 летний Линар Шарифуллин на правах аренды перешел в ФК «Амкар Пермь» сообщает пресс-служба пермского клуба. Игрок является воспитанником «Нефтехимика». Имеет опыт выступлений в Первой лиге, во Второй лиге играл за «Тюмень», «Иртыш» и «Машук-КМВ». В составе «Тюмени» выигрывал Вторую лигу в 2023 году. Последние полгода провел в «Золотой» группе первого дивизиона. Будучи футболистом ФК «Машук-КМВ» выходил в стартовом составе в 16 матчах. По итогам сезона стал бронзовым призером LEON — Второй Лиги А.

Аренда рассчитана до конца сезона.