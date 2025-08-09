ТОАЗ объявил о начале грантового конкурса

АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ, входит в группу «Уралхим») объявило о начале восьмого этапа грантового конкурса «Химия добра» в Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. С 2019 года программа поддержала 80 проектов на сумму более 16 млн рублей. Цель — поддержка инициатив, направленных на социальное и культурное развитие региона.

Участвовать могут некоммерческие и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные учреждения и органы местного самоуправления. Заявки принимаются до 8 сентября 2025 года. Жюри, в состав которого войдут представители АО «Тольяттиазот», администрации города и общественных организаций, выберет лучшие проекты. Гранты будут варьироваться от 70 до 500 тыс. руб.

В компании отметили, что в 2024 году гранты получили 11 организаций. Большинство проектов были направлены на образование и благоустройство. Комиссия проверила эффективность этих инициатив, и результаты подтвердили их востребованность.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Андрей Сазонов