В Ижевске завершено асфальтирование шести участков дорог на улице Чугуевского, Учхозная, Карла Маркса и Ленина, путепровода на Новоажимова и дороги у ипподрома, в микрорайон Шунды.

Суммарно в процессе ремонта находятся 18 объектов. На улицах Пушкинской, 50 лет ВЛКСМ, Милиционной, Карла Либкнехта и других меняют бордюры. В понедельник дорожная техника выходит на улицу Володарского. Отмечается, что она была в топе по количеству обращений горожан.

Напомним, в 2025 году планируется произвести ремонт 29 участков дорог. Их общая протяженность — 32,5 км. На их обновление выделено более 3,2 млрд руб. Также запланирован ремонт 18 межквартальных проездов и 49 объектов благоустройства по программе самообложения. В целом на дорожные работы выделено 274 млн руб. из федерального и порядка 3 млрд руб. из регионального бюджетов.

