Валюта вызвала корпоративный интерес

Всплеск спроса на валюту был зафиксирован в конце июля. Корпоративные клиенты банков купили почти на треть больше валюты чем в июне, примерно на 2 трлн руб. Об этом сообщил Центробанк. Повышенный спрос со стороны нефинансовых компаний мог способствовать ослаблению рубля, считает регулятор. Однако в последующие дни объем покупок стабилизировался и остался на среднем уровне месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Крупнейшие экспортеры в июле увеличили продажу валюты на 7% — более чем до 8 млрд руб. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что промышленные компании стремились скупить валюту в период выгодного курса: «Высокий спрос на валюту со стороны нефинансовых компаний, то есть фактически промышленности, в конце июня и июля был связан с консолидированной позицией казначейств этих компаний, которая предполагала, что необходимо запастись валютой по самому выгодному курсу.

Считалось, что если девальвация рубля не началась в конце апреля, в мае, это начнется непременно летом, и нужно просто успеть закупиться, что видно по динамике. Но валютный рынок несколько изменился, и помимо внебиржевых котировок доллар-рубль стали еще эти инерционные продажи валютной выручки по достаточно крепкому курсовому соотношению, что, в общем-то, фактически продлило период крепкого рубля. При этом у них не было ограничений, потому что обязательная продажа валютной выручки была снята и во многом для того, чтобы именно компании предъявили повышенный спрос на валюту, и рубль немножечко девальвировался. Это было одним из инструментов фактически Банка России и монетарных властей для того, чтобы начать плавное ослабление рубля, причем настолько плавное, насколько это вообще возможно».

В конце июля период повышенного спроса на иностранную валюту, курс доллара вырос примерно до 82 руб., юань торговался в районе 12 руб. В начале августа рубль вновь укрепился относительно основных валют. ЦБ установил на выходные и понедельник официальный курс доллара — 79,78 руб., а юаня — 11,07 руб. Однако в начале осени российская валюта вновь ослабнет, считает главный экономист «Ренессанс «Капитала» Олег Кузьмин: «Любое снижение геополитической напряженности будет для рубля позитивно. Но на данный момент курс уже находится на достаточно крепких уровнях, плюс даже в хороших сценариях мы видим, что они будут сопряжены как с восстановлением импорта, так и с усилением оттока капитала из России. Поэтому при хороших сценариях рубль еще вполне может укрепиться, но в конечном итоге все равно будет постепенно ослабевать.

На данный момент в базовом сценарии без какого-то изменения геополитической ситуации мы ожидаем, что курс рубля ослабнет до 93 руб. за доллар на конец года. Если удастся достигнуть каких-то положительных подвижек, то он будет крепче этой отметки, но я все равно сомневаюсь, что на горизонте нескольких месяцев после достижения возможного перемирия или снижения геополитической напряженности рубль будет существенно крепче, чем в данный момент».

Население также стало активнее скупать валюту в июле. Объем спроса вырос за месяц почти на половину — с 75 млрд руб. до 120 млрд руб. Тем временем среднемесячные показатели за 2025 год — около 85 млрд руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Мурыгина