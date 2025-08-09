В Курской области после атаки БПЛА повреждены ЛЭП и здание детского сада

При отражении ночной атаки БПЛА в Курской области в нескольких населенных пунктах оборваны провода ЛЭП. Также повреждены несколько зданий, пострадавших нет, сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам господина Хинштейна, из-за падения обломков в деревне Студенок в здании детского сада выбиты окна, повреждена стена. В селе Трояново поврежден частный дом. В деревне Прилепы оборваны провода ЛЭП, в двух частных домах выбило окна. В селе Шумаково на территории птицефабрики «Шумаковская» повреждены два ангара.

По данным Минобороны, в течение ночи над Курской областью сбиты 28 беспилотников. После начала российской военной операции в области ввели режим КТО и режим ЧС федерального уровня.