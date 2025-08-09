Радий Хабиров прокомментировал взрыв в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров, который находился в Стерлитамаке на фестивале «Купец», в соцсетях прокомментировал аварию на территории «Башкирской содовой компании». По его словам, более 30 человек оказались в больнице. Глава республики заверил, что принимаются «все необходимые меры по ликвидации последствий, работает оперативный штаб», а «всем пострадавшим оказывается медицинская помощь».

По словам главы региона, на производственной площадке предприятия произошла разгерметизация трубы подачи сырья. «Был взрыв, причем, как сложилось, как раз эту установку готовили к ремонту, и там достаточно большое количество людей было»,— пояснил Радий Хабиров.

Девять потерпевших находится в реанимации, отметил глава региона, добавив, что «если надо, санавиацией готовы (их) в Москву отправить».

Сегодня на производственной площадке «Каустик» произошел взрыв газа. Пострадали 38 человек, 31 из них госпитализирован. Погибших нет.

По данным «Ъ-Уфа», у пострадавших диагностировали ожоги верхних дыхательных путей, химические ожоги глаз, отеки легких, признаки отравления хлором.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по республике, в Стерлитамаке работают четыре передвижные лаборатории, которые проводят замеры на наличие опасных веществ в воздухе. «Превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружено»,— отметили в ведомстве.

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Майя Иванова