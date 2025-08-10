Удмуртский девелопер «Строим вместе» сдал свой первый дом в Прикамье

Компания удмуртского девелопера «Строим вместе» ввела в эксплуатацию свой первый дом в Пермском крае. Согласно документации в Единой информационной системе жилищного строительства, новостройка группы находится в селе Лобаново Пермского муниципального округа, на ул. Культуры, 5а. Разрешение на ввод дома было выдано структуре девелопера ООО СЗ «Строим вместе Пермь» 26 июня.

Восьмиэтажный дом (плюс подземный этаж) под названием «Лотос» рассчитан на 78 квартир и имеет жилую площадь 3,6 тыс. кв. м. Территория под домом занимает 2,6 тыс. кв. м. Возле новостройки возведены детская и спортивная площадки. Объект относится к комфорт-классу.

Удмуртская компания «Строим вместе» зашла в Пермский край летом 2022 года, зарегистрировав в Перми свою строительную компанию. В холдинге подтверждали планы заняться возведением жилья в Перми, но конкретную площадку пока не раскрыли. На сайте «Строим вместе» указано, что компания занимается строительством с 2006 года. За время своего существования организация сдала более 160 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Ижевске, Глазове и Завьяловском районе Удмуртии. Сейчас в продаже застройщика находятся квартиры в двух комплексах — пермском «Лотосе» и доме «Стандарт» в Ижевске.

Помимо «Строим вместе», в Прикамье работают и другие ижевские девелоперы. С 2012 года в регионе строят дома «Талан», «УралДомСтрой» и «Зардон Групп».