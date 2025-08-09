В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

При отражении атаки БПЛА обломки упали на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани. Пострадала женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Женщина находилась в легковом автомобиле. Она получила несильное ранение, ей оказали медпомощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась, уточнил господин Кондратьев в Telegram.

Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи над краем сбиты пять беспилотников. Губернатор с утра заявил, что обломки БПЛА упали в трех районах города, была повреждена линия электропередачи.