Turkish Airlines доставила во Внуково задержанный багаж пассажиров из Антальи

Авиакомпания Turkish Airlines доставила в аэропорт Внуково задержанный багаж пассажиров пяти рейсов, прибывших из Антальи в Москву 8 и 9 августа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Речь идет о рейсах с номерами ТК 3152, 3140, 3024, 1231 и 3038. Пассажирам, не получившим багаж сразу после прилета, рекомендуют прибыть в аэропорт. Во Внуково отметили, что багаж прибыл в полном объеме. Тем, кто оформлял доставку вещей по адресу проживания или пересылку в другие аэропорты, багаж будет передан в ближайшие дни.

Для получения личных вещей необходимо иметь при себе заграничный паспорт, посадочный талон и багажную бирку. В аэропорту действует круглосуточная служба розыска багажа Lost & Found, связаться с которой можно по телефону +7 (495) 436-77-60.

Накануне пассажиры четырех рейсов Turkish Airlines, летевших из Антальи, остались без чемоданов. Всего не были загружены 274 места багажа. Еще в начале месяца замминистра транспорта России Владимир Потешкин заявил, что турецкие авиавласти пообещали исправить проблему, а российская сторона предложила помощь в ее разрешении.