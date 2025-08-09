Управление капстроительства Кузнецка предлагает 100 млн за котельную во Взлетном

Управление капитального строительства города Кузнецка Пензенской области ищет подрядчика для проектирования и строительства котельной для перспективного участка микрорайона «Взлетный». Извещение о торгах размещено на ЕИС «Закупки».

Работы планируется выполнить в пять этапов с даты заключения контракта до 30 декабря 2029 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 100 млн руб.

Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 18 августа. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере 1 млн руб.

В описании объекта закупки сказано, что модульная котельная МКУ 8 тыс. кВт является изделием полной заводской готовности. Блок-модуль комплектной поставки включает в себя все необходимое внутреннее инженерное оборудование в максимальной заводской комплектации.

Павел Фролов