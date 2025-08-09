Х5 Retail Group открыла первый на Урале даркстор для экспресс-доставки

В Екатеринбурге открылся первый на Урале даркстор (склады, откуда доставляют продукты) Х5 Retail Group для экспресс-доставки товаров из сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Новый объект расположен по адресу улица Николая Островского, 2, и будет обслуживать Чкаловский, Октябрьский и Ленинский районы города.

На церемонии открытия присутствовал заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. Он отметил значимость проекта для города. Директор Департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин также поздравил сотрудников нового даркстора.

Ожидается, что даркстор будет обрабатывать около 1,2 тыс. заказов в день. В ассортименте представлено 15,5 тыс. наименований товаров. В штате работают 18 сотрудников и 20 сборщиков заказов.