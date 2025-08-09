Морской буксир Ярославского завода затонул в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на территории Балтийского завода затонул морской буксир, принадлежащий Ярославскому заводу. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

По данным следователей, вечером 8 августа велись работы по достройке морского буксира, в ходе которых произошел крен судна на правый борт. Это привело к затоплению помещений вспомогательных механизмов, к утру 9 августа буксир затонул. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Следователи проводят проверку по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Как сообщает «Медиапалуба», речь идет о морском буксире «Капитан Ушаков» проекта 23470. Работы по достройке велись представителями Ярославского судостроительного завода, который арендовал причал.

По информации сайта Ярославского судостроительного завода, морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки судов в акватории портов и постановки к причалу, эскортных операций в море, а также для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, снятия с мели кораблей и судов. Судно было спущено на воду в 2022 году в Ярославле, после чего достраивалось на Балтийском заводе.

Алла Чижова