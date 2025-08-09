Аэропорты Нижнекамска, Казани и Ижевска возобновили работу

В аэропортах Казани, Ижевска и Нижнекамска (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушные гавани были закрыты для обеспечения безопасности полетов. Аэропорты приостанавливали работу более чем на три часа.

На время закрытия аэропорта Ижевска из здания были эвакуированы пассажиры. На территории Удмуртии также введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Александр Бречалов. Глава Татарстана Рустам Минниханов пока ситуацию не комментировал.