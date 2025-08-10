Дорожников попросят добавить знаков и обочин

МВД хочет сделать обязательными часть рекомендательных сейчас стандартов в области строительства и проектирования дорог. Так, дорожники должны будут организовывать освещение на пешеходных переходах и обеспечивать 2,5-метровую обочину на разгонных полосах. Им также придется соблюдать строгие требования при организации автозимников и ледовых переправ, оперативно заделывая трещины во льду и устанавливая предупреждающие знаки. Все это, считают в МВД, нужно для снижения аварийности. Параллельно министерство предлагает часть обязательных нормативов перевести в категорию рекомендательных.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, МВД подготовило и направило в Аналитический центр при правительстве проект изменений в распоряжение правительства 2438-р. Там закреплены стандарты, обязательные к применению владельцами дорог и их подрядчиками. Соблюдение этих ГОСТов контролирует дорожный надзор Госавтоинспекции; согласно ст. 12.34 КоАП, их нарушение грозит штрафом до 500 тыс. руб.

МВД предлагает перевести статус некоторых пунктов ГОСТов из рекомендательных в обязательные.

К примеру, отвечающие за дорогу организации будут обязаны обустраивать 2,5-метровую обочину на переходно-скоростных полосах (их предусматривают для безопасного разгона или торможения авто при выезде из транспортного потока). Сейчас жесткого требования к размерам такой обочины нет. Другое предложение — чтобы все пешеходные переходы были оборудованы знаками, разметкой и имели освещение, а в ряде случае и ограждение.

Частично обязательным планируется сделать ГОСТ с правилами устройства и содержания ледовых переправ и автозимников (их в стране, по данным Росавтодора, более 23 тыс. км). Стандарт к таким дорогам был разработан в 2020 году институтом РосдорНИИ (входит в структуру Минтранса). Среди прочего, в ГОСТе закреплены максимально допустимая скорость и нагрузка на ось на автозимниках, количество полос движения, геометрические параметры дороги. Теперь МВД хочет, чтобы дорожники заделывали в течение суток трещины на проезжей части в автозимнике, устанавливали сигнальные вехи (для обозначения ширины дороги), а также ставили знаки с информацией о разрешенной грузоподъемности, скорости движения и минимальной дистанции между машинами.

Все эти нововведения позволят улучшить «показатели безопасности дорожного движения», говорится в пояснительной записке к поправкам.

МВД напоминает про указ президента от 7 мая 2024 года, согласно которому смертность в ДТП должна снизиться к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2023 годом. Новые требования этому поспособствуют, уверено министерство.

При этом отдельные пункты дорожных ГОСТов предлагается перевести в разряд рекомендательных. Конкретных пояснений к проекту не дается, но, судя по всему, МВД выбрало нормы, контролировать которые сложно из-за размытых формулировок, либо те, что не влияют напрямую на безопасность движения. Например, в одной из норм говорится, что площадки отдыха вдоль автотрасс должны иметь стояночные участки, функционально разделенные для грузовых, легковых автомобилей и автобусов. Они должны быть освещены и отделены от проезжей части «зеленой зоной» шириной не менее 2 м. МВД считает, что все это можно оставить в виде рекомендаций — владелец дороги сами решит, соблюдать их или нет.

В другом стандарте, который упоминается в распоряжении 2438-р, содержится перечень объектов, которые можно указывать на информационных щитах с указаниями направлений. Среди них — населенные пункты, реки, озера, мосты, грузовые причалы, аэропорты, музеи, исторические памятники, памятники, дворцы спорта, стадионы, бассейны, ипподромы и т. д. Все, чего нет в этом списке, формально запрещено наносить на знак — в том числе указания на мотели, гостиницы, автосервисы и другие объекты. МВД предлагает сделать этот пункт рекомендательным — также на усмотрение дорожников.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, по итогам 2024 года в 37,7 тыс. ДТП выявлены признаки нарушения требований к состоянию и обустройству дорог, что на 6% больше, чем годом ранее.

Одновременно с этим с 8 тыс. до 23,7 тыс. выросло число административных дел, возбужденных ГИБДД по ст. 12.34 КоАП в отношении дорожных организаций за «несоблюдения обязательных требований при осуществлении дорожной деятельности».

Иван Буранов