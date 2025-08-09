ИИ внедрился в разговор

В Сан-Франциско вырос спрос на ИИ-диктофоны. Эти гаджеты работают незаметно и могут быть стилизованы под браслеты, кулоны и другие украшения, пишет газета The San Francisco Standard. Стоимость таких устройств сравнительно невысокая. Стартап Limitless предлагает ИИ диктофон за $199 и годовую подписку за $50. Compass — за $99 и $168 соответственно. По словам разработчиков, их закупают для целых команд, особенно в продажах. ИИ-диктофоны помогают автоматизировать рутинные задачи и фиксировать важные детали разговоров. Например, приложение Granola синхронизируется с календарем и начинает вести заметки автоматически во время начала встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Limitless Фото: Limitless

Впрочем, по словам основателя компании Sistemma Сергея Зубарева, этот тренд вряд ли будет долгосрочным: «Эти изделия презентовались и два года назад на разных площадках. И наиболее широкое применение нашла так называемая брошь, которая цепляется к человеку для преобразования разговоров в текст, когда не совсем удобно включать ноутбук или телефон для записи. Что мешает ИИ-диктофонам стать массовым трендом? Для этого сейчас не нужен отдельный гаджет. С существующими технологиями и смартфонами все это уже возможно.

В каком направлении движется рынок ИИ-гаджетов? Есть разработки у Meta (признана экстремистской в России и запрещена) и у китайских коллег, но это связано больше с очками, когда встроенная видеокамера анализирует и собирает информацию, чтобы человек мог использовать ее в дальнейшем. Но все упирается пока в конфиденциальность данных. И Google не получила на это разрешение».

В то же время собеседники The San Francisco Standard отмечают массовое появление ИИ-диктофонов делает даже приватный разговор в кафе потенциально прослушиваемым. Определить, что устройство записывает, сложно. У некоторых при включении загорается индикатор, но большинство автоматически транскрибируют и сохраняют аудиозаписи. При использовании таких ИИ-диктофонов необходимо предупреждать всех участников разговоров. В противном случае возможны штрафы, говорит генеральный директор IT-Jurist Алексей Шаталов: «Любой сбор информации должен быть открытым. Персональные данные обрабатываются с согласия субъекта этих данных. Поэтому если такие простые формальности не это и является нарушением.

То же самое касается персональных данных, человек должен запросить согласие, и оно должно быть дано в форме, которая будет позволять идентифицировать, какие данные субъект согласился обрабатывать и каковы цели этой обработки. То есть нельзя просто сказать: "Я для встречи сейчас запишу ваши данные, чтобы потом связаться". А в итоге цель изменится. Это будет приравниваться к обработке персональных данных без согласия. По 13.11 КоАП ответственность весьма солидная, несколько сотен тысяч может последовать».

Кроме диктофонов, на рынке ИИ-девайсов популярность пользуются очки с AI-функциями. Например, оправа Ray-Ban позволяет звонить, отправлять сообщения, переводить тексты, распознавать музыку и даже достопримечательности. Также в моде кольцо WIZPR со встроенными ChatGPT и Google Gemini. Оно может отвечать на любые вопросы, управлять умным домом и получать уведомления из календаря. По мнению генерального директора Umbrella Group Станислава Мешкова, в России такие технологии пока неактуальны. Люди только знакомятся с искусственным интеллектом: «Сейчас ИИ внедряется во все устройства, чтобы они работали лучше. Кондиционеры с искусственным интеллектом в квартирах, например, способны лучше оценивать и подбирать параметры, подстраивать мощность. Последний фен Dyson тоже уже с искусственным интеллектом внутри.

Дошел ли тренд на ИИ-диктофон и в целом на ИИ-гаджеты до России? Не могу сказать, что какие-то девайсы с ИИ у нас сейчас набирают популярность. Востребовано именно взаимодействие с ним».

Тем временем с появлением ИИ-девайсов меняется и сам формат общения, отмечают эксперты The San Francisco Standard. Люди начинают говорить так, будто общаются не с живым собеседником, а с умным помощником. В частности, часто звучат фразы вроде «Обязательно зафиксируй вот это» и «Важно запомнить что».

Валерия Калинина