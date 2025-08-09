В Пензенской области ищут подрядчика на ремонт дороги в Евлашево
Администрация рабочего поселка Евлашево Кузнецкого района Пензенской области ищет подрядчика для ремонта участка дороги пер. Центральный от ул. Центральной до МБУК «Евлашевский БДЦ». Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупки».
Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 18 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 5,39 млн руб.
Выполнить работы необходимо до 25 сентября этого года. Ремонт автодороги финансируется из местного бюджета.