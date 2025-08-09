При стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали три человека

В районе площади Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба. Пострадали три человека, сообщает AP со ссылкой на городской департамент полиции.

После стрельбы был задержан и допрошен один человек, но обвинения ему пока не предъявили. На опубликованном в соцсетях видео с места ЧП видно, как полиция окружает чью-то машину и оказывает помощь раненым, лежащим на земле. Несколько человек госпитализированы, но их травмы не представляют угрозы для жизни, уточнили правоохранительные органы.

По данным New York Post, причиной стрельбы стала ссора между двумя людьми. Стрельбу устроил 17-летний подросток, пострадавшие — 18-летняя девушка и двое мужчин 19 и 65 лет. Их состояние оценивается как стабильное.

AP отмечает, что в этом году в Нью-Йорке отмечено значительное снижение уровня насилия с применением огнестрельного оружия. По состоянию на 3 августа, в городе зафиксировано самое низкое количество случаев стрельбы за последние десятилетия — на 23% меньше, чем в прошлом году.