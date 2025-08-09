Аэропорт Домодедово приостановил работу

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Как правило, аэропорты региона закрывают, когда там действует режим беспилотной опасности. Через несколько минут после объявления о закрытии Домодедово мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о БПЛА, сбитом на подлете к Москве. Масштаб последствий он не уточнил.

Сегодня утром господин Собянин рассказал об уничтожении еще двух БПЛА, летевших на столицу. На месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб. Обошлось без жертв.