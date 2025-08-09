На капремонт прокуратуры Центрального района Волгограда готовы потратить 6,9 млн

В Волгограде ищут подрядчика для капремонта здания прокуратуры Центрального района. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по адресу пр. Ленина, 29. Заказчиком выступила прокуратура Волгоградской области. Исполнителю предстоит провести капремонт с даты подписания договора по 10 декабря 2025 года.

В рамках государственного контракта работы необходимо выполнять непрерывно. Они должны соответствовать действующим ГОСТ, ТУ, СанПиН и СНиП.

Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 18 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 6,9 млн руб.

Павел Фролов