В Астрахани на ремонт здания судоремонтной и дизельной мастерских выделят 21 млн

В Астрахани объявили аукцион на капремонт здания судоремонтной и дизельной мастерских (конструкция крыши и фасада), расположенного на ул. Б. Хмельницкого. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступил Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина — филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Извещение о закупке размещено 8 августа. Заявки принимаются до 18 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 21,3 млн руб.

Здание необходимо капитально отремонтировать с даты заключения контракта до 31 декабря 2025 года. Подрядчик выполняет работы с использованием своих материалов и оборудования.

Исполнитель обязуется за свой счет осуществлять ежедневную уборку и вывоз строительного мусора. В рамках контракта от него требуется выполнить также демонтажные работы.

