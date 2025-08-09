В аэропорту Ижевска сняли ограничения на полеты

В 13:00 в Ижевском аэропорту сняли ограничения на полеты. Об этом в Telegram сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Аэропорт приступил к работе в штатном режиме.

Напомним, с 10:30 на территории Удмуртии введен сигнал «Ковер». Как сообщил гендиректор АО «Ижавиа» Александр Синельников, в связи с введенными в аэропорту Ижевска ограничениями на полеты самолет Москва – Ижевск (№302) отправлен в Пермь. Из-за замеченных в соседних регионах беспилотников проводилась эвакуация пассажиров.