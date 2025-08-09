В Тюменской области санавиация спасла лесничего, на которого напали шершни

Экипаж санитарной авиации Тюменской области спас лесничего в Вагайском районе, который пострадал от нападения шершней. По данным регионального департамента здравоохранения, пострадавший впал в тяжелый анафилактический шок.

Командир Дамир Хасанов, второй пилот Алена Терещенко и бортмеханик Александр Сердцев быстро прибыли на место. Фельдшер Наталья Ишимцева оказывала помощь в течение часа полета. Несмотря на критическое состояние пациента (отсутствие сознания, давления и пульса), команда доставила его в Областную больницу №3 уже в стабильном состоянии.

Заместитель главного врача по медицинской части, заведующий отделением Центра медицины катастроф по Тобольску Олег Алымов отметил, что это редкий случай для санитарной авиации.

«В таких ситуациях каждая минута — на вес золота. Удаленность, отсутствие связи, тяжелое состояние — все это создает угрозу для жизни. Но благодаря четкой и грамотной работе всей команды нам удалось избежать трагедии»,— рассказал он.