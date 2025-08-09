Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
16 единиц техники устраняют последствия ливня в Ижевске

Бригады рабочих и 16 единиц техники с утра проводят уборку последствий ливня в центральном квадрате Ижевска, сообщает Администрация города. Проводится уборка и подметание намывов.

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

Специалисты восстанавливают ливневки на улицах 40 лет Победы, Первомайская, Камбарская, Орджоникидзе, Промышленная, Маркина, Карла Маркса, а также на Сарапульском тракте и др. Из аккумулирующих емкостей на улице Партизанская и Маркина проводилась откачка воды. Для фиксации последствий ливня и определения необходимых работ сотрудники районных Администраций вместе с подрядчиками объезжают территории.