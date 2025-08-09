В ДТП под Магнитогорском погибли четыре человека, еще четверо ранены

Под Магнитогорском при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человек. Еще четверо, в том числе трое детей, получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Абзелиловского района Башкирии в восьмом часу утра 9 августа на 5 км автодороги Магнитогорск — Аэропорт. Столкнулись Mazda 3 под управлением 55-летней местной жительницы и встречная «Лада Приора», за рулем которой находился 35-летний житель Челябинской области. От удара Mazda опрокинулась в кювет.

В результате аварии водитель иностранного автомобиля и две пассажирки скончались до приезда скорой медицинской помощи. Кроме того, погибла 30-летняя супруга водителя «Лады». Житель Челябинской области и трое его детей — две девочки двух и 12 лет и девятилетний мальчик госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.