Свердловский СКР разыскивает мужчину, который надругался над 15-летней девочкой

Свердловские следователи разыскивают подозреваемого в особо тяжком преступлении — разыскивается мужчина, надругавшийся над 15-летней девочкой. Режевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области расследует дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Преступление произошло 14 июля 2025 года в Артемовском, возле дома №144 по улице Полярников. Неустановленный мужчина напал на девочку 2010 года рождения.

Следствие пока не установило личность преступника. Опубликован рисованный портрет подозреваемого, составленный по данным очевидцев. По описанию, это мужчина 35-40 лет, ростом 170-175 см, с короткими темно-русыми или черными волосами, овально-круглым лицом, широкими бровями и смуглой или загорелой кожей. В момент преступления он был одет в белую футболку, белые шорты, солнцезащитные очки и темную бейсболку.

Следствие просит всех, кто обладает информацией о подозреваемом, обратиться по телефонам: 8(343)297-71-61 или 8(343)297-71-79. Анонимность гарантируется.