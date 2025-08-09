В Челябинске возбуждено дело после гибели рабочего на заводе металлоконструкций

На Челябинском заводе металлоконструкций (ЧЗМК) погиб 44-летний рабочий. Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в связи с допущенными нарушениями правил безопасности при эксплуатации крана 8 августа на территории одного из цехов АО «ЧЗМК» произошло падение металлической балки на 44-летнего мастера. От полученных травм сотрудник предприятия скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.