Главе СКР доложат о нарушении прав инвалида-колясочника в Волгоградской области

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрию Буравцову доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав инвалида в Камышине. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным СМИ, в Камышине Волгоградской области инвалид-колясочник с ампутированной ногой был вынужден карабкаться по лестнице в одной из поликлиник. Там указали на несоответствие пандуса в учреждении нормативам.

В СМИ уточнили, что руководство поликлиники бездействует в части устранения проблемы. Следственные органы регионального подразделения СКР начали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Павел Фролов