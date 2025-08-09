Осенью «Кортрос» планирует начать строительство жилья в пермском микрорайоне ДКЖ

Компания «Кортрос-Пермь» готовится к реализации одного из крупнейших в регионе проектов комплексного развития территории (КРТ) в пермском микрорайоне ДКЖ (Дом культуры железнодорожников). Как сообщили «Ъ-Прикамье», этой осенью девелопер планирует начать строительство жилья в этой локации.

Столичная девелоперская группа «Кортрос» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. «Кортрос» планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, разобьют более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома.