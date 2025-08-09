В Москве организуют избирательные участки для голосования пермяков в выборах губернатора

В рамках выборов губернатора Пермского края организовано 14 избирательных участков в Москве. Об этом сообщил председатель крайизбиркома Игорь Вагин на заседании штаба общественного наблюдения за голосованием в Пермском крае. Столичные участки созданы в качестве еще одного формата дистанционного голосования для пермяков, не имеющих возможности присутствовать на выборах лично. Кроме этого, по словам господина Вагина, планируется организация дополнительных вариантов голосования для земляков, находящихся в зоне СВО. Предположительные варианты председатель крайизбиркома не уточнил.

Напомним, «муниципальный фильтр» для участия в выборах губернатора Пермского края прошли пять кандидатов. Среди них — действующий глава региона Дмитрий Махонин, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» в заксобрании Денис Шитов, представитель партии пенсионеров Людмила Караваева. Еще шести претендентам было отказано в регистрации. Выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.