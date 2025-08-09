Дирекция по управлению пермским кампусом регистрирует два бренда

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» подала две заявки на регистрацию брендов «Будущее Пармы» и Study in Perm. Как свидетельствует информация на сайте znakoved.ru, оба наименования планируется использовать для обозначения электроники и компьютерных аксессуаров, печатной продукции, одежды, а также для предоставления услуг, связанных с управлением бизнесом, обучением и компьютерным программированием.

Как рассказали «Ъ-Прикамье» в дирекции кампуса, регистрация брендов связана со стратегией единства образовательных субъектов на территории региона. Речь идет и о восьми вузах-бенефициарах межвузовского кампуса. «Каждый регион борется за абитуриентов, в том числе из других субъектов России и других стран. При этом позиционировать систему высшего образования конкретного региона без единого флагмана сложно»,— пояснили в дирекции. В организации отметили также, что бренд Study in Perm является международным.

АНО «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» была учреждена осенью 2024 года для управления будущим студенческим кампусом в Перми. Его учредителем выступило краевое агентство по сопровождению концессионных проектов. Руководителем автономной некоммерческой организации является экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Проект создания в Перми межвузовского кампуса международного уровня прорабатывается с 2018 года. Разместить объект планируется в микрорайоне Камская долина, на земельном участке площадью более 20 га, ограниченном улицей Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Также предусмотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереи с конгресс-холлом. Планируемый объем инвестиций — 28,6 млрд руб. На дирекцию возложена функция управления проектом. В ее обязанности входит полный перечень работ по строительству и дальнейшей эксплуатации объекта.