Режим беспилотной опасности объявлен в Дагестане и Кабардино-Балкарии. В МЧС Дагестана предупредили, что возможны перебои мобильного интернета.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О введении режима также сообщил глава КБР Казбек Коков.

«Если вы стали очевидцами работы систем ПВО, направленной на подавление или уничтожение БПЛА, не осуществляйте фото/видеофиксацию и не выкладывайте эти кадры в сеть интернет», — предупредил Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Константин Соловьев