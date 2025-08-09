Прокуратура контролирует проверку по ДТП с погибшими детьми под Саратовом

Прокуратура Лысогорского района Саратовской области поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с погибшими несовершеннолетними. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Согласно предварительным сведениям пресс-службы регионального надзорного ведомства, дорожная авария произошла примерно в 19:00 накануне, 8 августа, близ автоподъезда к селу Липовка. Там водитель автомобиля «Пежо 308» выехал на встречку и протаранил машину «Тойота Исис».

В результате аварии погибли водитель «Пежо» и несовершеннолетние пассажиры «Тойоты». Кроме того, одного из пассажиров увезли в лечебное учреждение. На место ДТП выезжал и.о. прокурора Лысогорского района Владимир Черпальчев.

Павел Фролов